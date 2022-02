El tren d’aquest escrit circularà per aquests dos raïls: un, l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans que reconeix el dret a la llibertat religiosa, i l’altre, els informes dels estudis estadístics oferts per l’associació «Ajuda a l’església necessitada», fundada el 1947 a Bèlgica, que tingué l’objectiu d’ajudar als catòlics alemanys dispersos a causa de la II Guerra Mundial i ara el té estès a tots els cristians perseguits.

Dels 196 països del món, 62 violen el dret a la confessió cristiana, 26 dels quals ho fan per via de persecució i 36 per via de discriminació. Es tracta de països de governs autoritaris, d’extremistes islàmics i, quatre, de grups nacionalistes ètnics-religiosos. Si passam del nombre d’estats al de persones, els resultats són espantosos, els que viuen amb manca de llibertat religiosa sumen 5.200 milions; com és espantós el tant per cent de cristians que ara viuen en règims de persecució: el 27% .

Com resultats d’aquesta situació repressiva, aquests dos: A Líban, fa 70 anys els cristians constituïen el 60% de la població i avui, el 5%. A Síria, abans de la guerra de 2010 hi havia 560.000 famílies cristianes, actualment n’hi ha 140.000. I a Europa, què passa? Europa no es permet el terme «persecució», i li va bé el de «cristofòbia».