La alarma provocada por los medios españoles en el tema ucraniano es más idiota que asustar a los niños con la llegada del hombre del saco. Nuestra televisión es pésima, no tiene remedio. Cuando encuentran un filón nos machacan hasta el agotamiento. Ahora toca hablar de Ucrania y los ucranianos que viven en nuestro país estarían alucinados si no fuera por las noticias que reciben de los que viven allá. Menos mal que Nadal da una alegría de vez en cuando y descansan de tanto alarmismo rancio. Ucrania es la madre de Rusia y una hija no desestima a su madre a no ser que sea una hija de Putin (perdón), perro ladrador poco mordedor. No sé qué pintan los Estados Unidos en el follón; por lo visto, estos americanos no aprenden y después del desastre en la retirada de Afganistán el presidente Joe Biden debe hacerse el chulo para que no le tomen como al pito del sereno.

Donald Trump era un exaltado y éste es un viejito Páscuelo que está más gagá que acá. En aquel país, los demócratas tipo Kennedy ya no existen y actualmente son más plutócratas que demócratas. No sé si cuando salga este artículo Rusia habrá invadido Ucrania, creo que no, en todo caso es más un asunto entre la madre y la hija que de la cuñada o del vecino que vive al otro lado del Atlántico. Esto de las alianzas es una tomadura de pelo. Sólo hay alianzas si hay beneficios y no sé cuáles son los beneficios de España en este asunto a no ser por tratar de mejorar su imagen en vista de los palos que nos dan cuando acudimos a Europa por alguna sentencia dudosa de nuestro Tribunal Supremo: léase Puigdemont, Valtònyc, Atuxa, ‘procés’, etc.

Nuestro guapo y decorativo presidente se ha puesto en plan cheli mandando barcos y aviones antes que nadie. Somos dependientes de todo porque no tenemos más que una península llena de piedras, con mucho patriotero tipo los de Vox, de Aznar y de otros tantos rojigualdas, pero si Marruecos cierra el grifo nos fastidia, si Rusia no pasa petróleo nos suben la luz, si China no envía material relacionado con la COVID-19 se paralizan el sector biotecnológico y así todo. ¿Alguien puede creer que participar en una guerra solucionaría nuestros problemas?