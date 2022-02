El 15 de desembre es presentà Barcelona un llibre important tant pel que significa com per la persona que l’ha fet. Es tracta del Enchiridion Theologicum Lullianum (Ateneu Universitari de Sant Pacià, 2021), obra de monsenyor Jordi Gayà, director del Seminari de Teologia Medieval Catalana i Rector de la Maioricensis Scholla Lullistica. L’obra té un afany pedagògic indubtable, atès que en les seves 500 pàgines presenta uns textos de gran valor. El material, reunit i seleccionat per Gayà, pretén donar a conèixer la teologia de Ramon Llull a través de la seva veu. Hem de recordar que la dificultat de fixar el material textual ha estat extraordinària, atesa la quantitat, la varietat i també les adherències apòcrifes que s’han immiscit en el catàleg. Però Llull, que utilitzà una «pluralitat de llenguatges», no estalvià esforços per donar-se a entendre, un esforç que també exigí i exigeix encara als seus seguidors. Simplificant, teologia no és més que una manera de parlar de Déu, d’explicar-lo, de convertir-lo en eix sobre el qual gira tota la realitat. Per això aquesta obra reuneix les condicions per convertir-se en una referència quan es vulgui parlar del que vertaderament pensava Llull sobre les qüestions relatives a la fe cristiana.

No hem de pensar però que aquest llibre només sigui d’interès universitari, sinó que interessa a tots els qui amb modèstia i sense prejudicis llegim Llull. En ell, hi trobarem una font de bellesa formal, de poètica religiosa i de mística sublim, que enriqueix el pensament, refresca l’esperit i ens fa encarar la vida amb més optimisme. Si llegim en aquest manual escollit determinats textos, comprovarem com de ric i de subtil pot arribar a ser el mestre de tots els escriptors catalans. El Manual (això vol dir Enchiridion) de Gayà fomenta la lectura dels textos originals, tot i que posa al costat de cada fragment la versió actualitzada. En una introducció breu però il·luminadora, situa el context biogràfic i també intel·lectual de Llull, atenent les possibles influències sobre la seva obra, i també el caràcter independent de l’Art, la seva gran creació filosòfica, nascuda fora dels ambients eclesiàstics de l’època, i sobre la qual l’autor va anar fent retocs, afegits o síntesis al llarg de la seva vida. En paraules de Gayà: «Llull repeteix els temes, però hi ha una evolució [...] hi ha canvis en el pensament, però no contradiccions». Els 150 textos seleccionats es complementen amb una cronologia de la vida de Ramon, un catàleg de les obres actualitzat de gran interès i utilitat; a més d’un índex bíblic del text català, un índex de temes teològics, i un índex dels textos. Tenim a les mans una obra important que ajuda a desenredar Llull i a fer-lo assequible, humà i sobretot intel·ligible al lector del segle XXI.