Les espinagades són un producte gastronòmic típic de la nostra Illa, les de sa Pobla són les més populars i és costum en aquest poble, la revetla de Sant Antoni, sopar d’espinagada i també de botifarrons i llonganissa torrats als foguerons. Es tracta d’una coca de pasta salada de forma rectangular i doblegada com si fos un sobre, on els ingredients principals que abans anaven a dins eren els espinacs, que li donaven nom, i les anguiles pescades a s’Albufera. Ara moltes de les receptes, tant a sa Pobla com a altres indrets ja no duen els espinacs que li donaren nom, se substitueixen per bledes o col, i les anguiles ja no es pesquen a s’Albufera; encara que es puguin pescar algunes de forma particular, només queden una vintena de permisos de pesca. Els més de quatre mil quilos d’anguiles que omplen les espinagades de sa Pobla provenen del delta del riu Ebre (Catalunya) i de València. Una curiositat dels espinacs, planta d’origen persa que els àrabs introduïren a Europa, és que gràcies a la creació del personatge de dibuixos animats Popeye, que quan menjava espinacs li sobrevenia una força sobrehumana, pel nord-americà Elzie Crisler Segar, va fer que augmentés extraordinàriament el seu consum.

Encara que a Palma les podem trobar a moltes pastisseries, paga la pena arribar-hi fins a sa Pobla i comprar-ne un parell, a mi són les que més m’agraden, amb el seu punt de picant i com fan la pasta, sempre les deman amb espinacs, com Déu mana. Ansí com les panades són típiques de la Setmana Santa, però les podem trobar tot l’any als forns, les espinagades només les podem aconseguir els dies propers a la festa de Sant Antoni. Actualment, les més clàssiques són les d’anguila, mussola o llom, però també es fan d’altres peixos, botifarró i sobrassada, vegetarianes, veganes i un munt de variacions més. L’espinagada forma part del patrimoni cultural, històric, festiu i gastronòmic de sa Pobla, un patrimoni que cal conservar pel coneixement i gaudiment de les futures generacions. Crec que les d’espinacs i anguila es mereixen la declaració de Patrimoni Gastronòmic de la Humanitat.