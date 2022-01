Mig món començà a pixar tort el dia que els collons serbis de Novak Djokovic s’entestaren en jugar l’Open d’Austràlia. Ell és un tipo egocèntric, mentider, colèric i antivaccins. És el millor jugador de tennis, sí. Però és el més pretenciós, ignorant i superb núm. 1 del món. I se comporta així en el context d’una pandèmia global. Les autoritats australianes i, concretament, el seu ministre d’Inmigració, s’ha parescut més a una beef ruminant que a un funcionari de l’Administració. Djokovic no s’ha vaccinat i ha mentit grollerament. A més, la misse en scène del papà Djoko fregà el sectarisme i fou injuriosa. S’atreví a dir que Djokovic «ha sido secuestrado en Australia. Nunca ha estado más libre. Desde este momento, Novak se ha convertido en símbolo y líder del mundo libre, del mundo de los países y pueblos pobres y oprimidos. Novak es el Espartaco del nuevo mundo».

Qualificà al Govern australià de ‘dictadura’. La mamà Djoko afegí que el tenien reclòs en un hotel ple d’«insectos y comida sucia». Crec que Djokovic estaria molt millor a Sèrbia, on els seus seguidors embogeixen i el president serbi, Aleksander Vucic, parla de «caza política», referint-se a ell. Totes aquestes declaracions són delirants. Uf, a Djokovic l’haurien d’haver facturat fora d’Austràlia molt abans. Alguns jugadors de l’elit li feren el joc a l’amic Nole. Feliciano López digué que això que li feien a Djokovic era «un despropósito». Feliciano, me deman si l’altra neurona que tens te permet entendre que la COVID mata.

I si ens traslladam a l’Europa occidental? França, Espanya, Alemanya… Les autoritats d’aquests països s’atrevirien a deportar Novak Djokovic, si el tenista viatjàs per jugar un torneig de tennis sense haver-se vaccinat? Esper que sí. I si se negàs a fer-ho, els governs europeus cedirien a les presions? Esper que no. Si claudicassin, a més de fer un ridícul esborronador, donarien la raó a tots els antivaccins del món. El cas, que té dimensions globals, podría assolir conseqüències catastròfiques. Llavors, què passaria amb el passaport COVID?, per exemple. Els governs centrals quedarien esquarterats. Un sol estúpid podria desestabilitzar el món. I si ho conseguís, apareixerien ‘Djokovics’ à gogo.