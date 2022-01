De les converses amb amigues trec molts aprenentatges. Fa poc tenia una xerradeta amb una col·lega on comentàvem com a les dones ens inculquen de petites que no som el subjecte actiu a l’hora de relacionar-mos amb homes: som per agradar i no perquè ens agradin.

No sabeu la quantitat d’amigues que han estat amb vertaders imbècils perquè a vegades les tractaven mínimament bé, quan aquesta mai hauria de ser la barra de mesura. Been there, done that, que diuen. El més complicat de tot això és desaprendre que l’aprovació masculina i desig són coses completament diferents i com saber-les diferenciar. Tant de bo algú ens ho hagués explicat anys enrere. Tot i el nus a l’estómac quan ens adonem de quin tipus d’experiències hem viscut al llarg dels anys, les converses amb amigues sempre seran la salvació.