Els consells per l’any nou són un subgènere literari (periòdic i inofensiu), i res més. Compleixen una funció (tranquil·litzadora i benintencionada), tot aplegant ànim i seny. Heus aquí un resum (no hi ha lloc per més, però la llista sencera és a la xarxa) de la proposta d’enguany al theguardian.com, sota el títol «100 maneres millorar mínimament la teva vida sense intentar-ho de debò», amb un subtítol que recomana dur més fruita a la feina i al llit. 1 Fes esport les nits del dilluns (res divertit no passa les nits dels dilluns). 4 (Allò de la fruita). 8 Envia notes de veu en lloc de text: sonen com minipodcasts personals. 10 Porta sempre gel a les festes (mai no n’hi ha prou). 15 Guarda els dibuixos i pintures dels teus fills. I emmarca’n els millors. 21 Afegeix la llet almenys un minut després que s’hagi preparat el te. 26 Limita el temps per les teves apps. Només has d’anar a la configuració del teu mòbil, per exemple si tens un iPhone limita el temps disponible de pantalla. 27 Si és possible, agafa les escales. 29 Menja carn un cop per setmana, com a màxim. Idealment menys. 30 Sigues educat amb els estrangers grollers: és estranyament emocionant. 31 Fes preguntes i escolta les respostes. 33 Apunta’t a una biblioteca local i utilitza-la. Troba-la aquí (enllaç). 34 Ves a passejar sense el mòbil. 36 Fes estiraments al matí. I si pots també al vespre. 37 Si vas a menys d’una milla (hi val també «quilòmetre»), camina o ves en bicicleta. 42 No tinguis Twitter al mòbil. 48 Compra de segona mà. 49 Compra en persona! 51 Si alguna cosa t’emprenya escriu (cortesament) al teu diputat: s’ho llegirà. 52 Saluda els teus veïnats. 55 Aprèn els noms de 10 arbres. 58 Compra un diari. (Idealment aquest). 74 Respecta els teus fills. 81 Aprèn un ball de TikTok (però no el pengis a TikTok). 85 Fes-te amb una mascota / No et facis amb una mascota. 88 Compra una bicicleta i utilitza-la. I aprèn a reparar-la. 89 Rebutja educadament les invitacions als llocs on no hi vols anar. 91 En cas de dubte, afegeix formatge. 92 No miris el mòbil durant el sopar. 93 Fes aquella cosa que has estat posposant. 94 Fes elogis àmpliament i lliure. 100 Per una l’alegria instantània, vesteix-te de groc.