Segons l’Arabalears, Madrid va patir l’any 2020 l’augment percentual de morts més elevat de les regions europees, i hem de suposar que l’aposta d’Ayuso a favor de les birres en els moments més agressius de la COVID no n’és del tot aliena. Malauradament, aquest lideratge no l’ha fet reflexionar i, tot i que l’òmicron campa a lloure, no ha deixat de criticar Casado pel fet d’haver suspès el sopar de Nadal dels populars. Tanmateix, l’estirabot no sorprèn, ella mateixa es retrata. Aprofita el Nadal per a disparar amb bala contra el seu cap de files i fer pública, una vegada més, la bona sintonia que manté amb Vox. Casado, en canvi, malda per diferenciar-se d’Abascal i els seus, però certament els hauria de pagar royaltys perquè li forneixen de contingut el seu ideari polític. Fem-ne algunes espipellades. Què ha dit Casado de sensat o positiu l’any que acaba...? Res.

D’esbojarrat...? Gairebé tot. En contra d’allò que opina, Bèlgica considera Valtònyc un ciutadà respectabilíssim. Com hi considera el president Puigdemont i la resta d’exiliats i exiliades. Recordem algunes insensateses de Casado: al seu parer la Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana o llei mordassa, no es pot tocar ni retocar, tot i que sembla redactada pel Don Fransisco més inspirat. Tanmateix, Casado considera que el fet de maquillar-la com pretenen socialistes i podemites, suposa un menyspreu a la policia i què sé jo. No cal dir que els arguments de Casado no tenen cap ni centener. Ni aquests ni tants d’altres. El vol d’una abella el fa tocar a sometent. Sempre vigilant, «junto a los luceros» o a la bodega, com la seva companya Ayuso. Ara i adés, proposa reforçar les fronteres contra la migració amb tots els mitjans disponibles, entre els quals, tenim motius de suposar-ho, hi ha els fusells. Tocant als pensionistes del futur, considera que en edat laboral s’han d’acollir al sistema de pensions privades si més endavant no volen ballar-la magra. També s’oposa a l’ajuda de 250 euros als ciutadans que no arriben als 35 anys que volen accedir als habitatges de lloguer. Cada dia la diu més grossa. Pretén derogar la Llei de Memòria Històrica i substituir-la per una de Concòrdia, la que ell predica...! D’altra banda, quatre partides de Scrabble i un màster de filologia amb Toni Cantó li basten per a proclamar que els mallorquins no parlem català, sinó mallorquí, tot i que la gran facilitat per als idiomes que ens ha concedit l’Esperit Sant ens permet entendre’ns amb algú de Formentera si aquest algú comet la incorrecció de no adreçar-se a nosaltres «en el idioma común, el castellano» i ens parla en formenterenc, un altre idioma regional. Empès per Vox, Casado ha dedicat l’any a escampar odi, mentida.

Pel que fa a la seva visió de les escoles catalanes heus ací una perla: «Hay profesores que no dejan ir al lavabo a niños porque hablan castellano». I una altra: «A los niños les ponen piedras en la mochila por hablar castellano en el patio». Tot plegat, increïble. Tanmateix, fent de portaveu de Vox, Casado ha situat el Partit Popular a l’alçada del PSOE en intenció de vot. I aquest és el missatge més pessimista de l’any que comença. Les ximpleries de Casado únicament són anècdota verinosa. Però, compte!, si certament la meitat de l’electorat les comparteix, el futur d’aquesta Espanya –la seva– no pot tenir més mala pinta.