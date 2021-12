Falten uns dies per acabar l’any 2021, dúiem pràcticament dos anys convivint amb la maleïda COVID i sembla no hem avançat massa, aquestes darreres setmanes tornen a pujar alarmantment les infeccions. Quan el Govern afluixa un poc la corda, torna a revifar amb força. Recordem que va aparèixer a finals de desembre de l’any 2019 a la ciutat xinesa de Wuhan. A partir d’un sol cas, amb gran rapidesa va passar a infectar a milions d’éssers humans, cap país del món s’ha lliurat, això vol dir que mentre quedi una sola persona amb virus es pot tornar a iniciar el cicle d’infectar a milions si no es prenen les mesures adients.

El nostre Govern de les Illes Balears, com tots els governs del món, fa el que pot, té el seu equip assessor i van prenent les mesures que consideren més adients i donant consells a la població per evitar els contagis. Sempre podem criticar que les mesures vagin amb retard, que creiem que s’han de posar més medis, que haurien de ser més durs amb les persones que posen en risc la salut dels altres, etc. però el Govern sense la complicitat de la població no erradicarà mai el virus. Hi ha un percentatge molt alt de gent poc o res disposada a col·laborar, ho veiem passejant per qualsevol carrer, gent xerrat a poca distància en grup i sense mascareta. Podeu observar en qualsevol bar o restaurant, que la gent va pràcticament tota sense mascareta i xerrant a poca distància, per què aquesta actitud? Això no passa en el comerç, on tothom du la seva mascareta.

Segurament la vacuna contra la COVID no és la panacea que ho soluciona tot, però si està demostrat que és necessària per combatre la pandèmia al més aviat possible. No s’entén la por o rebuig d’algunes persones a vacunar-se contra aquesta malaltia tan perillosa, quan tots nosaltres els primers mesos de la infantesa hem passat per un munt de vacunes: de dos a quatre mesos les vacunes de poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, haemophilus influenzae b, hepatitis i infermetat pneumocòccica; als dotze mesos xarampió, rubèola, parotiditis i infermetat meningocòccica i als quinze mesos la varicel·la.

Aquestes festes anau amb cura, en cas contrari no en sortirem mai.