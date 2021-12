Els ocells no existeixen. De fet van existir, en el passat, però ja fa anys que van desaparèixer. I no va ser per cap estrall biològic ni per una malaltia. Van desaparèixer perquè el govern dels Estats Units decidí, en secret, eliminar-los, tots, totes les espècies d’ocells del món, i substituir-los per drons que ens espien a tots, a tots els ciutadans del món però especialment als nord-americans, des d’aquell moment, i d’una manera contínua i imperceptible. De fet, alguns informes secrets d’unes agències secretes del govern nord-americà als quals han tingut accés alguns privilegiats (que naturalment oculten els seus noms per evitar represàlies, com oculten la manera en què aconseguiren aquesta informació) ho demostren i esclareixen: «La CIA assassinà a John F. Kennedy perquè es negà a matar i reemplaçar milers de milions d’ocells per drons. El govern dels Estats Units ha segrestat un equip d’enginyers de la Boeing en l’Àrea 51 per una missió militar secreta. I els dòlars dels impostos dels ciutadans dels EEUU s’han canalitzat a la construcció del ‘Turkey X500’, un robot que s’utilitza per caçar els ocells grans».

Absurd? Sí, però no més que la creença que la terra és plana. Irracional? Sí, però menys que la convicció que el govern de Washington està controlat per pederastes. Ridícul? Sí, però no més que la recent teoria del republicà trumpista Ronny Jackson defensant que la variant òmicron del coronavirus ha estat especialment dissenyada per facilitar el vot per correu. Fantàstic? Sí, però no més que la convicció de milers de persones que Elvis (Presley) i/o Adolf (Hitler) són vius o la mèdiumnitat. Perillós? Sí, però molt manco que la teoria sobre els plans de dominació mundial per part dels jueus. Estúpid? Sí, però molt manco que veure en les vacunes contra la COVID un estri per dominar els cossos i els cervells dels humans. I així successivament, comparant-la amb les moltes teories de la conspiració. I no. Els ocells són reals, i existeixen realment. I el moviment ‘Els ocells no són reals’ (Birds Aren’t Real) és només un còmic invent de Peter McIndoe, un al·lot de 23 anys que s’ho inventà el 2017 per fotre’s de les teories conspiracionistes i denunciar-les.