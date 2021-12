El 13 de desembre de 1991 s’inaugurava el carrer dels Oms com a zona de vianants. Avui, dilluns, just fa trenta anys d’aquella fita, que fou històrica pel carrer, també pels carrers adjacents, comerciants i veïnats. Per commemorar aquesta efemèride, l’Associació de Comerciants del Carrer dels Oms va encomanar a l’historiador Xavier Terrasa García la confecció d’un llibre que relatés la transformació del carrer, la història i els fets més rellevants relacionats amb aquesta via.

El llibre comença introduint-te en el context històric del carrer per dur-te a través de distints capítols a allò que fou un dels seus esdeveniments més importants: la seva transformació en carrer per a vianants. El fet va suposar un gir de tres-cents seixanta graus a l’estètica i al desenvolupament del carrer i dels seus comerços. Va ser una encertada proposta de l’equip socialista del batle Ramon Aguiló, donat el problema que ocasionava la circulació de cotxes per aquesta via tan estreta. Entre els comerciants va haver-hi discrepàncies, que es varen resoldre amb una votació, que va determinar que sí era adient la proposta de l’Ajuntament. El moment de començar la reforma va coincidir amb les eleccions municipals que va guanyar la candidatura del popular Joan Fageda, que va continuar amb el projecte d’Aguiló i va dur endavant les obres fins la seva finalització. A les 20.00 hores d’avui, dilluns dia 13, es presentarà el llibre El carrer dels Oms, de taller de manufactura a comerciants al CEIP Aina Moll i Marquès de la plaça dels Patins (plaça del bisbe Berenguer de Palou, núm. 6 de Palma). Intervindran a la presentació Xisco Miró Cordón, comerciant; Mateu Martorell Marquès, president de l’Associació de Comerciants del Carrer dels Oms; Xavier Terrasa García, autor del llibre; Llorenç Carrió Crespí, regidor d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma; i jo mateix com a presentador i comerciant. Certament, adaptar el carrer per a vianants va ser un gran encert, tots els comerços i vianants varen sortir guanyant. Podrem comentar pros i contres d’aquesta mesura i el futur del carrer.