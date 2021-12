Tots els lectors de Don DeLillo sabem bé que no hi ha res més meticulosament racional que un conspiranoic. La vida, en general, és plena de misteris irresolubles, de forats que res pot omplir, de contrasentits ininterpretables. Per als conspiranoics, però, tot fa sentit, tot encaixa, tot té una intenció. Són un sentit i una intenció ocults, és clar, però per a ells evidents: indiscutibles. Passa que la base sobre la qual els conspiranoics construeixen el seu edifici hiperlògic és una fantasia o una superstició o una interpretació desinformada –o ideològicament esbiaixada– de la realitat. Ho estam veient aquest darrer any amb tot el moviment antivacunes, que ha pres força arreu d’Occident i els membres del qual tenen una resposta per contradir una per una totes les evidències científiques que se’ls presenten per tal de fer-los canviar d’opinió, és a dir, per demostrar-los que les vacunes salven vides.

Ja se’ls pot inundar amb estadístiques, declaracions de professionals de la salut, documents científics, proves de tota classe: els antivacunes no només no es creuen que les vacunes protegeixin de la malaltia i salvin vides sinó que fins i tot les conceben com un instrument del mal, és a dir, d’un poder que els vol dominar, o com una forma de violència que els vol penalitzar i sotmetre. Els no vacunats es contagien més i moren més que els vacunats amb la pauta completa, però als antivacunes això els és ben igual, perquè ells saben que no és veritat. És a dir: com que no és la veritat en què ells creuen, ja no pot ser veritat.

És el peix que es mossega la coa, i a més resulta que el peix és una piranya, i que la piranya és mig idiota. És innegable que prendre segons quines mesures per castigar els ciutadans que es neguen a vacunar-se pot contribuir a legitimar encara més l’autoritarisme d’uns estats cada vegada més invasius, però el que estam veient, per exemple entre els antivacunes espanyols, ja pren un caire de deliri perillós: molts d’ells es neguen a acceptar el passaport covid però, paradoxalment, voldrien posar un policia dins de cada casa per controlar què fa i què pensa la gent i castigar-los si no fan i pensen el que ells creuen que toca. A la pràctica, les conviccions dels conspiranoics –també les dels antivacunes– són violències que aspiren a deformar la realitat. Per això un dels seus trets característics és l’arrogància agressiva.