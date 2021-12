Els estudiants d’estadística sempre dubten uns instants quan s’escolten per primer cop la diferència entre causalitat i correlació entre fenòmens, fins que la confusió es dissipa a còpia d’exemples. Com ara que algú descobrí fa anys que la gràfica del número de pel·lícules que anava protagonitzant Nicolas Cage coincidia al mil·límetre amb la que mostrava les morts anuals per ofegament en piscines, dos fenòmens que evidentment no tenen res a veure (tret que creguis que hi ha hagut durant dècades un acord tan secret com productiu entre els mànagers de l’actor i les companyies d’assegurances dels EEUU, que de més verdes n’han madurat en les ments conspiracionistes...).

En canvi, si llegeixes que com més antics són els cotxes més probable és que es vegin implicats en algun accident greu, confirmaràs que l’estat dels vehicles és una de les variables que expliquen la mortalitat a les carreteres. Ara hem sabut que als estats d’aquell país en què Trump obtingué majoria a les eleccions de l’any passat hi ha, de moment, una mortalitat per covid superior en més del 50 % a la dels estats que votaren demòcrata, un cop descomptades les diferències de població, i malgrat seria fàcil trobar exemples d’adjectivacions de l’expresident com una figura o una ment tòxica ningú no creu que per si mateix hagi estat la causa d’aquesta superior mortalitat.

Hi ha per tant una correlació visible, i trista, entre l’admiració cap a Trump i la probabilitat d’acabar mort pel virus que ell, falsament, titllava de «xinès», sigui perquè els seguidors de Trump compten amb més antivacunes entre les seves files, que segurament n’és l’explicació cabdal, i/o perquè desconfien més de la medicina basada en l’evidència, o perquè tenen menys nivell cultural i econòmic i per ventura també pitjor accés al sistema sanitari. A partir d’aquí, les especulacions, millor basades en fets, són d’allò més esclaridores. Per exemple, també s’ha vist que hi ha una correlació, indiscutible fins la causalitat, entre les creences religioses dominants a molts països, i més que cap els evangelistes, i les morts per covid, perquè hi ha fet més forat el doi de l’antivacunació. Que a més d’un doi és un perillós disbarat.