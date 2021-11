Al meu carrer, hi ha, de sempre, una preciosa manxeta de marbre i pedra per agafar aigua, res a veure amb les antiestètiques fonts que està instal·lant Emaya per distints barris de Palma. No hi ha dubte que una idea així és cosa del batle que s’inventa coses innecessàries per fer petites inauguracions i foto de premsa. Com al cap i a la fi no ho paga ell poc l’importa. Del llistat interminable de beneitures inútils, la darrera feta són unes fontetes per teòricament beure aigua, que a la part antiga de Ciutat desdiuen totalment amb l’entorn. Fontetes que són un perjudici pels bars, no basta amb els problemes que han tingut amb la COVID, que ara els hi treuen la clientela, fan que els turistes no gastin en refrescs als bars i deixin menys doblers a l’Illa, increïble però cert.

El més inèdit és que per poder beure de la font el dia de la inauguració, el batle va haver d’anar amb una botella de plàstic i el president d’Emaya amb un tassó de plàstic, supòs que una vegada feta la foto no ho llançaren a la paperera i s’ho guardaren a la butxaca per quedar bé davant els ciutadans. En aquestes fonts no es pot beure si no dus un tassó o botelleta, els ciutadans que les vulguem emprar haurem d’anar sempre amb una botelleta o tassó de plàstic a la butxaca, en cas contrari no hi ha manera de beure, només les podem observar. Tot és un desencert, una absurda parafernàlia. Vàrem votar als polítics amb llistes tancades, no vàrem poder escollir els que creiem més adients, i així ens ha anat, quin desengany!

Ara el gran negoci serà posar un ‘xiringuito’ vora la Seu perquè els turistes que no han estat informats que han de passejar per Palma amb una botella, puguin comprar un tassonet de plàstic per beure de franc a les fontetes municipals. M’han dit que a la Ciutat Jardí la fan servir per rentar els peus d’arena als nins. Vaig observar un senyor aturat a la vora d’una fonteta i el seu ca que pixava els peus d’aquesta, això em va tranquil·litzar, no s’ha perdut tota la inversió d’instal·lar les fonts inútilment, almanco serveixen per pixar els cans.