Aprincipios de este mes había en Balears cerca de 14.000 pacientes que guardan para una operación, de los cuales, más de 3.000 alcanzan una demora de más de seis meses. ¡Una barbaridad! En las Islas faltan médicos que son los que curan enfermedades, y los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus ciudadanos, ya que todo gobernante, lo primero que tiene que hacer es garantizar una vida sana y el bienestar de todos.

La última convocatoria de médicos que se hizo en Balears ofrecía siete plazas para urgencias en Ibiza y Formentera. Sólo cinco se presentaron, de los cuales, tres han sido rechazados por no tener el nivel de catalán requerido. Con las enfermedades no se puede jugar a política de partidos. Cuando una persona está enferma busca a alguien que le haga un diagnóstico y un tratamiento, y lo busca donde sea, hasta en el último rincón del mundo, hable el idioma que hable, lo importante es curarse.

Casi 14.000 pacientes esperan meses para tener un médico que les cure. Los gobernantes de Balears tienen la obligación de convocar plazas de médicos con urgencia; tenemos muchos enfermos que los están esperando, y si los actuales gobernantes no saben cómo hacerlo, qué dimitan.