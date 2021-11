No me cerquin en els llocs habituals. Aquests dies estic encarxofada a la butaca reclinable de ca meva. Fins i tot, m’he comprat una pantalla Home cinema 5.1 de 60 polsades. No me vull perdre ni un detall de l’exhibició a tres pistes dels membres del PP. La impudícia Pablo Casado és inesgotable. És el president d’un partit conservador que cada dia està més demacrat. Casado no és capaç d’obstruir la sagnia persistent que prové del partit que presideix. A més, té un tàndem femení que l’afeitarà en sec si no va viu. Cayetana Álvarez de Toledo i Isabel Díaz Ayuso li estan fent el gronxador. Una de crispetes!

No creguin que he mirat prim. La pantalla Home cinema incorpora l’innovador sistema Dolby sorround special. M’explic. Àlvarez de Toledo, a cops, parla cap endins i amb les dents pitjades. D’aquesta manera, se perd un 11,5 % del que gargalleja. I amb el sorround special se li entén tot! I ui, lo que diu! S’endevina molt millor que és una dona malagradosa, superba, rancuniosa i retorta. Per això mateix, farà la guitza a Casado des de la mateixa bancada del PP. I com la marquesa és del morro fort, Pablo Montesinos i Cuca Gamarra hauran d’estopetjar a Pablo Casado... Entretant, Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya i paradigma del neoliberalisme, s’esbutza de les rialles. Però no creguin que l’excloent, espanyolista i ultraconservadora Ayuso pugui ser un tren de llarg recorregut. Catalunya, Andalusia, Galícia, Euskadi, Extremadura, Canàries o Balears no són Madrid.

Aquest país no mereix que el PP sigui el partit de l’oposició. Tampoc que Pablo Casado, un home acomplexat, que frega la mitjania, que està cegat pel poder i que roman ancorat en temps pretèrits sigui el seu president. Si governàs el PP retrocediríem i moltes persones no ho resistirien. El PP navega en un bassiot ple de merda: corrupció, enganyifes, venjances personals i diners B. Casado ho sap i suplica, llastimosament: no hagan olas. Pablo Casado és un polític perillós. On pot, governa amb l’ultradreta. I amenaça tot el que jo defens. Som una dona compromesa amb l’esquerra, el feminisme, l’ecologia, la igualtat, lo públic, la justícia social i l’Estat del benestar. He lluitat i lluitaré sempre per tot això.