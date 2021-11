Les idees, els discursos i els arguments de la dreta extrema i de l’extrema dreta calen en la ciutadania per moltes raons: perquè n’atien les pors més viscerals i les passions més baixes davant d’un món canviant i incert; perquè compten amb un poderosíssim exèrcit mediàtic que dissemina aquestes idees i aquests discursos i aquests arguments pertot arreu; perquè els valors humanistes i les maneres flexibles de la democràcia liberal són cada vegada més percebudes com a ineficients en un món en què l’autoritarisme ferri i desacomplexat sembla donar molt més rendiment tant en termes de pacificació interior dels estats com d’exhibició de força geopolítica...

Tanmateix, res beneficia més la dreta extrema i l’extrema dreta que els partits suposadament progressistes fent promeses que després no tan sols no compleixen sinó que fins i tot deslegitimen. El PSOE, en aquest sentit, és paradigmàtic: quan és a l’oposició fa unes promeses –que derogarà la Reforma Laboral, que lluitarà pel pluralisme lingüísticocultural de l’Estat, que mirarà d’incentivar un altre model econòmic i farà feina per protegir el medi ambient– i, després, al govern, no tan sols no les compleix sinó que fa tot el contrari, justifica i naturalitza i legitima la realitat que havia promès canviar.

Això és així perquè el PSOE ja no és un partit d’esquerra o progressista sinó que és un partit de poder: forma part del poder, depèn del poder, vol perpetuar-se en el poder. Com que la finalitat última de la seva existència és el poder, tot el que fa serveix per apuntalar i enfortir les dinàmiques i l’hegemonia dels dos grans poders de l’Espanya actual: l’Estat i la classe empresarial més adinerada. Ho hem tornat a veure ara amb la decisió del Govern balear de fer servir més de mig milió d’euros de l’ecotaxa –en principi destinats a causes i necessitats mediambientals– per patrocinar LOS40 Music Awards. La decisió és lamentable, i una estafa als electors dels partits del govern, però és que les declaracions del conseller Negueruela justificant-la cínicament i parlant de les Balears com d’un ‘producte’ són intolerables. ¿Com podran defensar, el PSIB però també Més i Podemos, la importància de l’Impost del Turisme Sostenible quan governin el PP i Vox, si ara el malgasten i, fins i tot, se’n riuen dels objectius amb què es va concebre?