No hi entenc gaire, ni en tinc ganes, però aquesta publicitada renovació de Facebook per esdevenir Meta (perquè ‘Metaverse’ sona ridícul, parlem clar), no va contra les normes d’èxit a la xarxa, al món digital? Internet és (encara...) el món de la llibertat, del gaudi d’il·limitades possibilitats d’enviar i rebre informació per, a partir d’aquí, fer pràcticament qualsevol cosa, mai no una autopista amb entrada única i peatges periòdics al llarg del trajecte, com sembla proposar el pinxo Zuckerberg. I això que vist des del món petit Facebook era una idea interessant, començant pel nom, i els trenta o quaranta minuts que en total hi vaig passar van ser si més no originals.

Tanmateix, sembla que l’invent s’ha de renovar, no és clar si per raons econòmiques o de màrqueting o perquè s’ha esgotat el negoci de publicitat, així que ara serà Meta, un nom relativament incògnit però del tot ostentós si hom es creu que pretén aplegar el conjunt d’universos, apa!, en què tindrem un munt d’experiències digitals. (Quines experiències?). Univers, de moment, n’hi ha només un, no fotem, i ja és prou complicat entendre què inclou aquest mot perquè ara se’ns faci combregar la roda de molí que veurem sèries i escoltarem cançons i jugarem tot els jocs en un univers diferent, i transcendent, que és un mot que sempre queda bé tot i que ningú no sap què significa. S’ha dit que Meta (que a més és una marca registrada per una empresa d’Arizona, que ja es frega les mans) aplegarà i controlarà (alerta) quatre de les aplicacions per mòbils més emprades: Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp, i que sigui el que sigui aquest nou giny permetrà que les persones es connectin, formin comunitats, juguin i aprenguin i facin negocis, o sigui, el que el personal d’aquest planeta ha fet des de fa mil·lennis i continua fent a la xarxa. És ver que Meta, a més de canvi i transformació, esmenta també quelcom semblant a «més enllà, més amunt, en un nivell superior...», que són paraules típiques del coaching i que serveixen igual per vendre sucs que per proposar un viatge. Als devots de Zuckerberg els dic el mateix que als seguidors de Jahvè: el primer que torni de l’altra dimensió, o el que sigui, que avisi.