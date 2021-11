El bosc del Canòdrom s’ha convertit en una història interminable, fa quatre anys que varen començar les obres d’adaptació de les instal·lacions del canòdrom a jardí i encara no sabem amb certesa quan serà la seva inauguració, inauguració que ja s’ha postergat en quatre ocasions. Les obres començaren exactament el 27 de juliol de 2018 i el dia d’avui, 15 de novembre de 2021 –tres anys després– el jardí resta tancat.

Tal vegada hi ha reticències entre els socis que governen el municipi com es presenta i qui ha d’estar a la foto? Fa falta que s’inauguri ja, Palma necessita llocs d’esbarjo propers a moltes barriades.

L’anomenat ‘bosc urbà del Canòdrom’ va ser un projecte estrella anunciat a ‘bombo i platerets’ l’any 2015, un projecte estrella que s’ha estrellat una vegada i un altre amb problemàtiques que no estaven al projecte i l’actual absurda burocràcia municipal. Inoperància, ineficàcia o mala sort?

Se li va batiar amb el nom de ‘bosc urbà’, per donar més importància al jardí, de bosc no té res, en tot cas un jardí normal o un molt mini bosquet.

El retard en acabar el jardí, podria estar relacionat en el fet que varen escollir el pressupost més barat, no varen tenir en compte la dita ‘tot lo barat surt car’ i així els ha anat.

És realment sorprenent que amb tots els avanços i maquinària moderna que disposen actualment les obres, en tres anys i tres mesos no s’hagi pogut acabar, quan per fer el canòdrom l’any 1932, fa vuitanta-nou anys, sense els medis actuals i havent de preparar el terreny, fer les rampes i escales d’entrada, edifici, etc. només varen estar dos mesos, si ho heu llegit bé ‘dos mesos’. L’abril de 1932 començaren les obres i dos mesos després, el dilluns 13 de juny, a les cinc de la tarda s’inaugurava el canòdrom.

Recentment s’ha editat un llibre titulat El Canòdrom Balear, una història del llebrer a Palma de l’historiador Manuel García Gargallo, on podem conèixer les vicissituds i l’entrellat d’aquesta interminable història amb tota casta de detalls.