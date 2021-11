La pregunta es clara y sencilla: ¿No te vacunaste aún? Supongo que tiene respuestas distintas, pero ninguna me sirve. Algunas personas olvidan el significado de ciertas palabras. Conceptos como la responsabilidad, el bien común y ser solidarios con los demás se han ido diluyendo. Hace meses nos atrevimos a creer que la experiencia de una pandemia mundial nos haría ser mejores, menos egoístas, más conscientes del valor de la vida humana, pero no ha sido así. La especie humana es reacia a la mejora. Hablo con un epidemiólogo que me explica por qué hay un aumento de casos en estos días: la principal causa es el número de personas que no han querido vacunarse. Había vacunas de sobra en nuestras islas; se hizo una tarea informativa entre la población. El mensaje era claro: vacunarse salva vidas. Sin embargo, un tanto por ciento considerable, alrededor del veinte, se ha negado.

Hace pocos días leíamos la noticia de que un médico del hospital de Manacor de sesenta y pocos años moría por COVID-19. Me sorprendió saber que era médico. No entiendo que la gente no se vacune, pero el tema del personal sanitario es increíble. Deberían de estar concienciados y dar ejemplo a los demás. Estuve en París hace poco. Allí lo tienen claro: se exige el certificado COVID para entrar en restaurantes, bares, teatros, salas de ocio... Yo añadiría a esa lista peluquerías, centros de estética, visitas a hospitales, entradas en colegios, institutos, universidades, hoteles, tiendas… Las personas vacunadas no tienen que recibir el mismo trato que las que no lo están. Estas últimas tendrían que asumir las consecuencias de una actitud que no tiene justificación posible. Son ellas quienes, en nombre de un erróneo concepto de libertad, ponen en peligro a los demás. A eso yo lo llamo individualismo egoísta. La pregunta era clara y sencilla: ¿No te vacunaste aún, después de escuchar a los científicos y de vivir lo vivido, tras tantas muertes y tanto dolor? Si no lo has hecho, habla con alguien que esté vacunado, escucha sus razones, párate a pensar.