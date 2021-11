El leer hace completo al hombre, el hablar lo hace expeditivo, el escribir lo hace exacto.» Hace ya más de 400 años que Sir Francis Bacon pronunció esta frase y sin embargo, no ha perdido ni un ápice de certeza.

Se cumplen estos días cuatro años desde el comienzo de esta aventura. Nunca olvidaré las primeras sensaciones, una mezcla de miedo e incertidumbre ¿Gustará lo que voy a escribir? ¿Es esta una temática de actualidad? En resumen, ¿le interesará a alguien lo que voy a escribir?

Cuando comencé a escribir tenía un objetivo claro. Quería romper estereotipos y ayudar a tender puentes entre mis orígenes y mi país de acogida, mi cultura de acogida. Mi mundo de origen es la zona de África Occidental y Oriente Medio, mientras que mi mundo de acogida es Occidente, concretamente esta maravillosa isla de Mallorca.

A lo largo de los primeros meses, mi pequeño público fue creciendo poco a poco. En ese momento en mí había una voz que poco a poco ganaba fuerza, y que me exigía asumir la responsabilidad inherente a mí nueva oportunidad, condensar mi trabajo en un mensaje.

Africalización, es un neologismo que viene a definir un proceso al cual se le dota de elementos propios de la cultura africana. En este caso le asignamos a la globalización, internacionalización. Cuando hablamos de cultura africana, también es importante hacer un apunte que aclare un concepto de suma relevancia. Ninguna ‘cultura’ prevalece sobre los Derechos Humanos, si los vulnera no es cultura, es machismo, supremacía, totalitarismo… Por ejemplo, los talibanes no representan al islam, representan un concepto misógino, homófobo y liberticida del islam, de la vida.

Según las publicaciones iban tomando forma, mi idea de promover estos lazos culturales, de explicar y presentar otra realidad a los lectores desde el punto de vista de alguien a medio camino entre estos dos mundos, esta idea, se iba cohesionando.

Karl Popper dijo en su día: «La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, si no el hecho de rehusarse a adquirirlos». Por eso, cuando rehusamos de conocer la realidad de África, ya sea de forma consciente o inconsciente, nos convertimos en verdaderos ignorantes. Y eso he pretendido combatir a través de mis artículos estos años, el producto final en esta lucha contra la ignorancia es mi último libro: Africalización, una colección de los mejores artículos que he escrito a lo largo de este tiempo que de alguna manera permiten ampliar nuestro conocimiento de los conflictos y la política internacional en el continente africano. Cada vez que aprendemos un nuevo concepto reducimos nuestra ignorancia, que es máxima cuando nacemos y mínima cuando morimos. Y cuanto menor sea nuestra ignorancia mayor es nuestro conocimiento. El conocimiento no es sólo poder, es solidaridad, es compasión, es valores humanos.

Esta aventura de escribir culminada en un libro no hubiera sido posible sin el apoyo de un medio de comunicación tan importante como es Ultima Hora. Por eso mi más sincero agradecimiento a todo el Grupo Serra, en especial a un amigo: Miguel.