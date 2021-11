Desde hace tiempo oigo repicar campañas a propósito de las pinturas en la fachada del Hotel Artmadams. Por lo que he podido averiguar, a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, le parece fuera de lugar semejante osadía en un barrio que dicen es singular. Cabe matizar, por decencia de criterio, que el barrio es como cualquier otra barriada y si algo es singular son precisamente las curiosas pinturas del hotel. Una visión atípica, digna y excelente divertimento para ser apreciado. ¿Por qué será que todo lo rompedor molesta?

Los artistas tienen un problema desde Miguel Ángel a Picasso, de Dalí a Barceló y de Vincent van Gogh a Manolo Coronado y Pep Coll (nuestros pintores), siempre es polémico el trabajo del artista. Lo que han hecho en el hotel no es nuevo, en lugares como Penelles de Lleida, en Ordes de A Coruña, en el Provencio de Cuenca y otros rincones de España, hasta hace poco tristes y aburridos, recobraron la alegría con el Rural Art, tan actual como prehistórico. Si los palmesanos tienen curiosidad, vayan al Carrer Marquès de la Sènia, respiren y véanlas con tranquilidad. Que no les cuenten cuentos los del urbanismo municipal. Al parecer el PP mallorquín ha hecho una propuesta para declararlo de interés turístico, estando a las antípodas de la política del Partido Popular, en este caso apoyo la proposición, los politiqueos provincianos me aburren. Felicito al artista-pintor José Luis Mesas por su espectacular trabajo.

Las pinturas son como las flores por su intenso y dulce perfume y por su corta vida. Podría enumerar muchos casos de incomprensión entre arte y urbanismo, cuando algo no es del agrado de los veladores del orden y las buenas costumbres, incomoda, es por la miseria del tiempo que nos toca vivir (alguien más sabio que yo lo dijo), estamos orientados por memos y habría que decirles que el mundo no es sólo lo que ellos ven con los ojos. José Hila, alcalde de Palma, suele dar una de cal y otra de arena, diríase que es un xitxarel·lo sin criterio que no sabe o no puede o no le dejan poner orden en su administración. Desde esta modesta columna de opinión en UH, siempre habrá un apoyo al arte y los artistas. ¿Se imaginan un mundo sin arte?