Si fèieu una passejada per Palma, comprovareu fins a on pot arribar la degradació d’una ciutat. Alguns carrers són una autèntica soll, un corral de porcs amb les parets totes embrutades de pintura que volen ser grafits. Una vergonya social producte del vandalisme d’uns i la inoperància i deixadesa per part de les autoritats competents, o incompetents. Record fa mesos al nostre batle, José Hila, fent-se una foto vora un operari llevant una pintada vandàlica. Poc o res ha canviat des de llavors respecte als grafits que danyen i enlletgeixen parets. Al mateix centre de Palma trobem comerços amb cuidats aparadors fets malbé per grafits de joves sense escrúpols ni educació, l’ego i l’estupidesa no té límits i en aquest cas van plegats.

Ara, com ja no queden barreres de comerços, en tota la ciutat, per pintar i embrutar, un grup de grafiters ha demanat a Cort parets per poder pintar-hi legalment, el que diuen parets o murs alliberats. La idea és bona, però a canvi de què? Pensen fer net tot el que han embrutat? Algunes parets alliberades del barri antic han estat un fracàs, perquè quan s’ha acabat l’espai de la paret alliberada, han continuat pintant a les parets dels edificis dels voltants. Mentre per un costat tenim, tant a espais privats com a públics, grafits d’autèntics artistes que dignifiquen l’espai tractat, per altra banda tenim tota una tropa d’indesitjables i incívics que es dediquen a embrutar parets públiques i privades. La idiotesa d’aquests personatges costa molt de doblers a l’erari públic i als particulars, no es pot estar inactius veient com destrossen estèticament la nostra ciutat. Fa falta sancions més abundoses i vigilància, perquè els hi pugi més l’adrenalina de pintar en llocs prohibits. Deu l’Ajuntament fer concessions a qui ha deixat la ciutat emmerdada que fa oi? Aquests senyors estan fora de la llei, pot ser que alguns siguin delinqüents cercats per la policia per pintar trens i edificis protegits. És una llàstima que havent-hi grans artistes del grafit a Ciutat, es vegin amb mala premsa per culpa dels pinta-mones, embruta-parets i indesitjables.