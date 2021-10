És extenuant llegir cada dia als diaris que per un motiu o l’altre les dones som notícia perquè patim agressions. La violència més visible aclapara portades, però hi ha factors que solem obviar, com les relacions de poder.

Les relacions es construeixen des de diversos llocs, i és necessari entendre on posam els fonaments per saber on arriba la teulada. Hi ha factors que poden suposar desigualtats en les relacions, com l’edat (que hauria de ser un límit infranquejable per protegir a les menors). La classe, la raça o el gènere poden formar jerarquies que ens posicionen a llocs desiguals en qualsevol lligam. Construir des d’indrets diferents no només pot fer que caigui la casa, sinó que aquesta ens soterri. I quan els edificis solen col·lapsar, qui ens quedam davall les runes som les dones.