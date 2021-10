Les rodes d’homes organitzades pel grup Homes per la Igualtat Mallorca ja duen onze edicions. L’any passat, a causa de la COVID –per raons de seguretat– es va fer virtualment. Si fins ara s’havien fet a distintes places de Palma, enguany es farà a Marratxí, al camí de n’Olesa, a la plaça que hi ha vora l’Ajuntament, i tornarà a ser presencial; Serà el dijous dia 21 a les 20 hores. Un acte per la igualtat al que estan convidats tant els homes com les dones. Llegirà el manifest Biel Massot, mestre, màster de periodisme, investigador, llicenciat en Filologia Catalana, cofundador de Pòrtula i actualment treballant en la ‘Marratxipèdia’, una enciclopèdia virtual sobre Marratxí.

És costum cada 21 d’octubre que les associacions d’Homes per la Igualtat, que treballen per la no-agressió i violència contra les dones i la igualtat real entre homes i dones, celebrin a distintes ciutats de l’Estat, un acte simbòlic dit Roda d’Homes, que consisteix en una concentració silenciosa al voltant d’un gran llaç blanc tot envoltat d’espelmes i lectura d’un manifest. Un acte on es vol fer públic el rebuig més contundent a la situació de violència que pateixen moltes dones només pel fet de ser-ho.

El passat 29 de setembre, la Fundación de Ayuda contra la Dragadicción FAD va fer públic el baròmetre dels darrers quatre anys ‘Juventud y Género’, que analitza la percepció dels joves entre 15 i 29 anys sobre les desigualtats de gènere. En aquest estudi trobem dades molt interessants i altres decebedores i preocupants, com que creix el percentatge d’al·lots joves que neguen que la violència de gènere existeixi avui en dia i que creuen és un invent ideològic, entre altres coses negatives, el que ens indica que cal fer un esforç per canviar aquesta percepció i treballar per una igualtat real; per la part femenina es veu una creixent conscienciació de la problemàtica de gènere. El baròmetre ‘Juventud y Género’ és un document que cal conèixer. La violència de gènere no es dóna només en homes majors, hi ha un cert percentatge de joventut que segueixen les passes d’aquesta nefasta i reprovable tradició.