Amables lectores, como saben, la magia de la música nos acompaña desde el inicio de los tiempos. De antaño nos viene el placer de la atracción hacia ritmos y melodías. Y en el devenir de los tiempos nos hemos encargado de perfeccionar instrumentos cada vez más eficaces, prácticos, diversos, fáciles de usar y asequibles para los bolsillos de la población. Si recuerdan, en uno de mis últimos artículos hablé de estos temas y compartí con ustedes algunas de mis preferencias musicales.

Les hablé del grupo catalán Sopa de Cabra, de los aragoneses Héroes del silencio y Amaral, de Mecano, de Freddy Mercury en Queen, de Duncan Dhu, de los internacionales U2, de la Oreja de van Gogh (tanto con la voz de Amaya Montero como con la de Leire Martínez), de Shakira y Nicky Jam, y también de Aitana y Zzoilo con su exitazo Mon amour Remix.

Pero es que no me bastarían mil artículos para hablar de tantos autores, cantantes y grupos que en cada momento de la historia han revolucionado la música del momento con algo sorprendente, algo jamás creado y jamás oído por nadie.

Ahora me viene a la mente una cantante que escucho todos los días, Amy Winehouse, fallecida a la temprana edad de 27 años, la cual, junto con Kurt Cobain, Jimmy Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, forma parte de la leyenda del club de los 27, por haber fallecido a esa temprana edad. Para mí sus mejores títulos están en su segundo álbum y son tres: Back to Black, Rehab y You know I’m no good, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, ¿qué opinan?

También adoro a Dolores O’Riordan en su grupo de siempre, The Cranberries. Su mejor canción, sin duda, Zombie, aunque también destacaría muchas otras, como Animal Instinct, Just my imagination, Promises, Dreams... Se me erizan los pelos de todo el cuerpo de la emoción cuando oigo The River de Bruce Springsteen.

¡Qué canción más bella! El lado oscuro, de Jarabe de palo... también quiero destacar Eso que tú me das de su último álbum. Gracias por tu música Pau Donés, por todos los consejos que nos diste y todo tu ejemplo para vivir la vida al máximo.

Y qué me dicen de Bon Jovi, Metallica, Coldplay, Pablo Alborán, Joaquín Sabina, El sueño de Morfeo, Pink, Anastacia, Maná...