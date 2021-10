Los gobiernos nacieron para evitar desigualdades y revoluciones que tanta sangre han hecho derramar a largo de la historia. Y lo que está sucediendo en España y en los países del sur de Europa con los precios de las viviendas y los alquileres tiene su raíz en un error: la desigualdad salarial existente dentro de la Unión Europea crea una diferencia de poder adquisitivo que propicia que los habitantes de unos países puedan adquirir viviendas en otros pagando por ellas unos precios que los habitantes de estos no pueden pagar.

Es lo que sucede. Los mallorquines ya no nos podemos comprar una casa en nuestro territorio porque nuestro sueldo no nos da para ello… Y es que la venta y alquiler a extranjeros, al igual que la llegada de emigrantes, ante la pequeñez de nuestro territorio, tendría que tener un límite impuesto por el Gobierno. Pero la Unión Europea no se quiere mojar en nada que pueda comprometer a los poderosos: los ricos ganan y a la clase media de aquí, los del PSOE y los zaristas de Podemos, nos están metiendo en la miseria: ya no podemos acceder a una vivienda. Mucho progreso, pero nadie menciona la injusta relación económica que existe entre la Europa del Norte y la Mediterránea.

La igualdad depende de la igualdad de sueldos; si no la hay, debe de haber una compensación que evite los abusos. Pero los gobernantes, en lugar de limitar la inversión abusiva de capital extranjero, obligan a los de aquí a bajar el precio del alquiler. Podemos –ese comunismo que nos desgobierna haciendo feliz a Sánchez–, lo tiene claro: hay que acabar con la clase media. Esa Europa que no sabe lo que significa la palabra equitatividad, la que está en manos de mercaderes, va a terminar rota. Cuando desde los palacios habitados por comunistas o políticos alquilados por estos, no se responde o se hacen el sordo a los gritos, sucede eso. Se me dirá que hay libertad de mercado. ¿Y dónde queda la libertad de los que no quieren alquilar su piso? ¿Y la de aquellos que tienen 10 pisos? La auténtica crisis es la de auténticos políticos que nos hagan regresar a la Edad Media de los latifundios. Desde que se consintió que para construir necesitabas tener miles de metros de tierra, se empezó ese regreso…