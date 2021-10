Si fins ara el perill d’atropellament dels vianants per les voravies a Palma era de les bicicletes, ara ja li agafen la davantera els patinets elèctrics, amb més de 100 accidents anuals, alguns molt greus.

El nou decret aprovat el mes de novembre de l’any passat per regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal ‘vmp’, que així és com anomenen als patinets elèctrics, ha resultat paper banyat, com va passar i passa amb l’ordenança per a bicicletes i demès normatives municipals de Palma, majoritàriament ningú les compleix, això és Can Bum. Cadascú fa el que vol i es passen la normativa pel forro, creant perilloses situacions que darrerament han acabat en accidents greus. El darrer vora ca meva per botar-se un semàfor en vermell, cosa molt habituals en molts de conductors d’aquests vehicles. Per què l’Ajuntament no posa ordre? Sobretot amb les ordenances que la seva desobediència posa en perill la integritat física de les persones que passegen tranquil·lament per les voravies?

Passar els semàfors en vermell, excés de velocitat, pujar a les voravies, dur la parella o el fill petit de paquet, xerrar amb mòbil, escoltar música, anar sense llum i sense jaqueta reflectant i tota casta d’imprudències és el pa de cada dia de molts dels usuaris de patinet. Basta ja senyor batle, actuï urgentment! Si qualcú mor, vostè serà el responsable per no prendre les mesures adients i que són obligació seva.

Si abans el carrer dels Oms era una ruta ciclista, per la vostra permissivitat, ara s´ha convertit en una autovia de patinets molt perillosa pels nins i gent major. Es posi a treballar seriosament, doni ordres i medis a la policia perquè pugui actuar correctament i erradicar del carrer qui no vulgui usar els patinets com cal, un gran invent que molts usen perillosament.

Hi ha vies per a bicicletes que enllacen tota la ciutat, no hi ha excusa per anar per les voravies.

Si no actua, la ciutadania ja està molt emprenyada amb aquest tema i serà un bon argument que usarà l’extrema dreta per recaptar vots.