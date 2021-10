Hace tiempo que quería comentar con ustedes mis gustos o preferencias musicales, a ver si coincidíamos en algo. Quizá no hay nada más diverso y personal el mundo de los seres humanos que el mágico universo de la música, ¿no creen? Estos días he estado analizando cuáles son mis canciones, grupos y cantantes preferidos desde que tengo consciencia y quizá debería hablarles primero de los grupos y canciones que sonaban fuerte en mi adolescencia y primera juventud. De los grupos más impactantes recuerdo a los catalanes Sopa de Cabra, que, con canciones como El boig de la ciutat o L’Empordà, eran unos de nuestros primeros héroes sobre el escenario.

Y hablando de héroes, quién ha podido olvidar a los Héroes del Silencio, con una estética, una voz y una puesta en escena única. Sus primeros álbumes fueron míticos e irrepetibles y su carrera como grupo, corta pero decisiva. Y ahí estaba también Mecano, con grandes canciones que eran rompedoras en su momento, como Mujer contra mujer, que hablaba ya de las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo. Y muchos más grupos y cantantes hay en mi mente.

Michael Jackson, el irrepetible rey del pop, que nos dejó un sinfín de canciones y bailes únicos, empezando por su tan aclamado y exitoso tema Thriller. Y qué me dicen de Queen, con un flamante Freddy Mercury encabezando el grupo cantando canciones que hoy en día siguen siendo himnos como We are the champions. De aquella primera época no quiero dejar de nombrar a los vascos Duncan Dhu (En algún lugar, Esos ojos negros, Cien gaviotas, Mundo de cristal…) y los internacionales U2 (With or without you, Beautiful day, One…).

Y muchos más grupos y cantantes y canciones hay en mi cabeza en una lista muy larga. Me impactaron mucho los primeros años de la Oreja de van Gogh, tanto con la voz de Amaya Montero como con la de Leire Martínez. Amaral es uno de mis grupos preferidos actualmente. No me canso de escuchar Te necesito, Cómo hablar, Hacia lo salvaje, Salir corriendo… No soy muy fan del reguetón pero la canción de Shakira con Nicky Jam titulada Perro fiel me encanta. Y no puedo parar de escuchar la canción de Aitana y Zzoilo Mon amour Remix, ¿a ustedes también les pasa?