Recomano un vídeo extraordinari com a exemple del cada dia més necessari art de desmuntar notícies falses, tant les aparentment inofensives com les que causen tragèdies abans que ens adonem de l’enganyifa. El vídeo desmunta en pocs minuts una fantàstica (en el sentit de falsa i només fonamentada l’absurd, i contradictòria amb totes les dades empíriques) explicació, d’un tipus del qual no paga la pena dir el nom, sobre unes imatges gravades des d’un avió militar, i desmenteix en quatre elegants pentinades l’origen, suposadament extraterrestre, d’un objecte que hi apareix. Les imatges formen part del conjunt recentment desclassificat pel Pentàgon, que van fer trempar bona part de la comunitat magufa mundial, aquests que veuen extraterrestres primets i verds, i per descomptat molt més intel·ligents que els humans, fins i tot en un plàtan volador gravat per un adolescent. I això que el Pentàgon mai no parlà d’extraterrestres, perquè no en tenia proves ni volia fer el ridícul, només digué que es tractava d’imatges enregistrades entre el 2007 i el 2017 de «fenòmens aeris que romanen classificats com objectes no identificats».

El comentarista que desmunta l’explicació fantàstica avisa que només hi posa «un poquet de seriositat», cosa que no han fet molts periodistes ni molts comentaristes d’aquestes sospitoses imatges... sospitoses de provocar rialles i poc més. Per exemple, el vident d’extraterrestres explica un G2 que apareix a la pantalla dient que «el caça que enregistrà aquestes imatges anava a dues vegades la velocitat del so, i el pilot patia una acceleració de dues gravetats», mentre que l’assenyat comentarista detalla que aquest G2 només explica el calibratge de l’escala de grisos de la pantalla del pilot, amb més o menys intensitat; i on el vident hi veu «la direcció o el rumb de l’estrany objecte» (que naturalment té un origen extraterrestre...) ell detalla que només s’explica la posició de les ales de l’avió que du la càmera respecte l’horitzontal. Es pot veure al canal Astrofriki a Youtube, un canal de vulgarització científica sobre astronomia i astronàutica. (Nota: l’autor de l’exemplar explicació afegeix que «vulgarització» és el mateix que «divulgació», però amb renecs).