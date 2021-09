En època d’excessos (un xic rebaixats per la pandèmia...) parlem de l’excés d’anàlisis, que vist de lluny sembla excés de politització i és just el contrari: augment de la despolitització, sovint res més que renou... i sous per als analistes, per descomptat. La idea no és meva, i ja fa anys que va ser adjudicada, no sé si voluntàriament, a Philip E. Tetlock, un professor canadenc de ciència política (un oxímoron...) que aplegà durant més de vint anys 82.000 pronòstics de 284 suposats i reconeguts ‘experts’, amb uns resultats decebedors. Ho divulgà a El judici polític dels experts: la mitjana de les prediccions que van fer aquests experts, sobre un ampli estol de qüestions sociopolítiques nacionals –en el sentit de la parella de fet que formen Canadà i els Estats Units–, i internacionals superà per poc les fetes per ciutadans diguem-ne no especialistes, a través d’estudis estadístics, i les recollides a l’atzar. No diu gaire a favor dels suposats ‘experts’, i aquell primer estudi, del 2005, suggeria que molts dels experts predictors no es guanyarien la vida a l’empresa privada ni resistirien un (inexistent, però imprescindible) mecanisme que valoràs les seves anàlisis i les conseqüents prediccions amollades al llarg de dues dècades.

Paga la pena recordar aquella explicació, que el temps ha cobert de raó: els experts continuen opinant, els polítics prenent decisions i els ciutadans observant i pagant la partida amb impostos i el preu dels mitjans que alguns, cada dia menys, pagam als mitjans que divulguen aquestes prediccions i decisions. Només un exemple, de tot plegat, després de la llarga presentació: el que està passant amb l’aeroport de Barcelona i el d’aquí. Qui ha de prendre la decisió ens vol convèncer, amb els nostres diners, de la ficció que hi ha un debat, quan la decisió ja s’ha pres. Tothom sap que ambdós aeroports s’ampliaran, no cal cap expert en res per predir-ho. Però fa mesos que el debat ocupa pàgines i hores d’anàlisis, i ningú no assumeix aquesta realitat, que no és conformisme sinó clar i assenyat realisme. Deixar-ho clar i net no seria millor punt de partida d’una vertadera negociació? Però això, ai, deixaria sense veu ni tema tots aquests experts...