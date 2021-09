En Londres, cerca del Támesis y no lejos del centro, en St Stephen Terrace, se encuentra uno de los fondos de libros y folletos hispánicos más importantes del mundo, es el que tiene mi buen amigo el librero y bibliófilo Paul Orssich cuya biografía pasa por Menorca y un poquito por Mallorca. El padre de Paul vino al mundo en Viena y se instaló en Londres antes de la II Guerra Mundial. Su negocio consistía en vender caballos para la práctica del polo y se hizo amigo del duque de Edimburgo. Paul estudió en una universidad francesa y después trabajó como fotógrafo comercial de grandes marcas, ganó mucho dinero, estamos en la década de los sesenta. Sin embargo, su trabajo no le llenaba, por lo que lo dejó todo y se fue a vivir a Menorca donde compró una casa y se dedicó a la agricultura, a cultivar orquídeas, a abrir zanjas –trabajó duro–, y pronto aprendió el menorquín haciendo muy buenas migas con los payeses de la Balear Menor que vieron que no era un advenedizo, sino un hombre que quería resolver su vida…

Viviendo en Menorca, entre 1967 y 1984, nuestro protagonista se divorció, se quedó sin un duro y un anticuario menorquín le pidió que fuera a The Map House (Chelsea, Londres, existe desde 1907) a buscar y comprar mapas de Menorca ingleses del siglo XVIII, para ello le dio 300 libras. Empezó a ir a Inglaterra periódicamente a adquirir cartografía menorquina hasta que amplió el territorio y fue adquiriendo mapas de Balears y Catalunya y libros raros hispánicos, con Filipinas inclusive, hasta instalarse en Londres en 1984 donde tiene una gran colección, que es la que va vendiendo y ampliando porque conoce muy bien el mercado mundial de los bibliófilos y de los libros viejos. Los catálogos que edita Orssich son una maravilla, muy técnicos y pulcros. En su fondo cuenta con muchas guías turísticas de Balears, así como mapas, que destacan por la belleza de algunas de sus portadas. Son ejemplos del turismo que se nos evaporó, que no volverá porque en Mallorca hubo también un turismo que quería saber culturalmente adónde iba: eso es lo que tenemos que recuperar.

Entre otras, Paul Orssich, tiene las siguientes guías turísticas de Balears: 1. Baleares Guía , editada por Juan Huguet Pons , imprenta Muntaner, 1950; comunicaciones, información turística, fiestas y santos; 2. Baleares calendario , 1954, editado por Ramón Huguet; 3. Beckett, Besie D ., Memories of Majorca , Thomas Nelson & Sons, 1947; describe la estancia de esta autora en Sóller durante la década de los veinte; Besie (1870-1947) era poeta y su marido, William , brigadier general que había luchado en la I Guerra Mundial en Francia; ambos pasaron una temporada en una bonita casa entre los naranjos sollerics ; 4. Mallorca Guía Gráfica , ediciones Costa, editada hacia 1950; 5. Guide de Majorca , de J. Escalas, 1933, versión de John D. Stell , primera edición inglesa; 6. Guía Rápida de Mallorca , 66 páginas, con los horarios de ferrocarriles y autobuses, imprenta Vich, Inca; la primera edición fue de 1943 cuando apenas había turismo en Mallorca, contiene un curioso gráfico direccional. Y 7. All about Majorca escrita por Lyn Evans , Imprenta Vich, 1957.