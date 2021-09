CaixaBank anuncia que las tarjetas de débito gratuitas de Bankia pasarán a ser de pago en 2022. Desde la fusión mantiene las mismas condiciones un tiempo y luego paga y calla. Claro que no es sólo culpa de estos maleantes de traje y corbata , están los otros arrastrados de traje y corbata que integran cualquier hemiciclo, congreso, cámara, que te obligan a tener por narices una cuenta bancaria para «evitar» fraudes cuando todos sabemos que los asaltantes siempre llevan traje y corbata enmascarados de electricidad, tarjetas de débito o datos móviles. En las postrimerías de los 90 el Cine Rialto seguía pagando en efectivo a sus trabajadores. Ahora el Estado no quiere que guardes tu dinero bajo el colchón y si quiere que lo dejes en manos de los maleantes de traje y corbata para que pagues todo tipo de comisiones.

Si no ingresas tal determinada cantidad mensual pagas una comisión como penalización por ser un puñetero pobre que ingresa una birriosa cantidad. La absoluta frialdad de los números, tanto en euros como en días o horas, conduce a situaciones dantescas que parecen surgidas de la mente de un cineasta pirado.

Una compañía de móviles exige la devolución de un router a un hombre que perdió a su esposa e hijo en el derrumbe del edificio de Peñíscola. El aparato en cuestión quedó obviamente sepultado bajo los escombros. El hombre quiso cancelar el servicio de internet. La compañía, en un claro ejemplo de empatía, le exigió 150 euros y le envió una nota que rezuma todas las cualidades de los maleantes de traje y corbata : «Lamentablemente no podemos eximir de la penalización por no devolución del router . Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias».