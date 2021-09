Bussejant contra corrent tot cercant temes transcendents a final d’estiu, he tornat a veure notícies sobre la semiòtica de les fotos que posam al perfil del WhatsApp. No n’havia tingut notícies des dels apocalíptics avisos, fa un parell d’anys, sobre sofisticats delinqüents (els delinqüents digitals sempre són sofisticats, mai barroers, i com a mínim saben llegir i fer apaga/engega) que robaven les fotos que la gent tria per presentar-se al WhatsApp i després les aprofitaven per crear identitats falses i cometre tota mena de crims, però ara s’ha actualitzat un estudi de la Universitat de Pennsilvània que explica, científicament, per descomptat, la personalitat a partir de la foto que penjam al perfil.

La qualitat i necessitat de la investigació és comparable a d’altres que segurament ja hi han fet sobre la relació entre el nostre caràcter i el cafè que bevem o la pasta de dents que preferim, com la utilitat ha de ser pràcticament la mateixa, i no cal dir que la vertadera notícia es produirà quan els patrocinadors d’aquesta institució s’assabentin del destí dels seus diners.

Anem amb l’estudi. Les persones normals, sinceres i responsables hi posen el seu rostre, i punt, mentre que els solitaris i/o els extravertits hi afegeixen companyia (humana), que en el cas que sigui la seva parella els defineix com dependents emocionals. Els artistes hi pengen un paisatge, i si són somiadors i creatius s’estimen més un personatge de ficció, en foto o dibuix. Els inestables i insegurs opten per un detall del rostre, només, o per un animal, sovint una mascota, que també permet identificar-los com compromesos i sensibles. I poc més. Vaja, el tipus d’estudi que surt del teu cervell mentre fas una canya, i fins i tot en dejú, i no només a l’estiu. No cal afegir que, com palesa l’estudi, els que hi eliminen la seva foto és perquè estan tristos, o volen ocultar-se o cridar l’atenció o són immadurs. Ni que de manera absolutament general el personal retoca les fotos per quedar impecable, ni que els optimistes opten per les fotos en color i els negatius i complicats s’estimen més el blanc i negre. Les conclusions són de Nobel segur. D’Ig-Nobel, evidentment.