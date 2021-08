Varias amigas han padecido o padecen cáncer de mama. Me viene a la memoria un caso que me marcó. Ana Vergas era una mujer llena de vida. Fue la mano derecha de Ferran Cano, de la Galeria 4 Gats. Ella no pudo vencer al cáncer y dejó a infinidad de amigos y familiares con un gran pesar. He tenido más amigas con la misma enfermedad pero, por fortuna, siguen vivas.

Y aquí es donde entra en las vidas de estas mujeres una coach de gran prestigio como es Andrea Jonsdottir . Lleva años en un grupo de apoyo de la asociación Un Lazo en Movimiento (ULEM). Con esta asociación acaba de publicar el libro Apoyo para la superación del cáncer de mama , que puede adquirirse en Amazon y, en unas semanas, en papel. Andrea lleva cuatro años trabajando para que estas mujeres rehagan su vida tras haber pasado por el estigma de la palabra cáncer . El taller que propone se centra en apoyar a estas mujeres tras haber superado los tratamientos médicos y todo cuanto han sufrido a nivel físico y emocional. Muchas de ellas prefieren luchar en solitario o en compañía de amigos o familiares, pero la labor de estos talleres de Andrea se dirige también a las personas que no cuentan con nadie en sus vidas y necesitan amor, palabras de aliento y consejos profesionales para el cuidado integral.

El coach es precisamente un ser que ayuda a la mujer que se siente sola en su enfermedad o tras ella y hace que no se sienta tan perdida. Recomiendo a los lectores que compren el libro; así podrán ayudar con mayor comprensión al familiar enfermo y estar cerca de su dolor. El cáncer de mama cogido a tiempo tiene cura.