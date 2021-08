Miky es el camarero del Moonlight, el pub de la serie Servir y proteger , que emite la primera cadena de lunes a viernes. Miky es alto, desgarbado, luce melenas, toca en un grupo de rock duro y su cualidad es no enterarse de nada. En el Moonlight, el bar del ficticio barrio de Madrid Distrito Sur, acuden policías, chorizos, narcos, yonquis o simples parroquianos, como si no hubiese ningún otro bar de copas en toda la zona. El Moonlight ha sido regentado por Fernando Quintero durante largo tiempo, un antiguo narco que continúa manejando negocios turbios.

En el Moonlight se han producido secuestros, robos, asesinatos... y Miky lo desconoce porque vive en la inopia. A Miky se lo quitan de en medio con un simple: «Miky, ve al almacén a ver si queda bebida», o «Miky, recoge los vasos de aquella mesa». Miky, diligente y amable, cuyo personaje apenas pasa de un ‘buenas noches’ o de cobrar unas consumiciones, ha hecho de la ignorancia un arte. Es grato observar que existen personajes que no meten sus narices donde no deben. No sé cómo lo pasaría Miky si estuviera en situación de ERTE, si seguiría con el pico cerrado o compondría canciones para su grupo de rock donde se quejaría de que le hubieran recortado el sueldo un 70 %, careciese de pagas extraordinarias porque no las genera y estuviese consumiendo la prestación de desempleo desde el 1 de octubre del año 2020.

Porque esa es la gran farsa de los ERTE, consumir el paro mientras se dice que te están salvaguardando el puesto de trabajo. Eso sí, si te echan a la calle este 2021, se pone el marcador a cero y, vualá , de nuevo tienes el paro entero. Pero si te quedas sin curro en el 2022, adiós a todos esos meses. ¿Alguien es capaz de comprenderlo? Miky desde luego que no. Tampoco lo sabe.