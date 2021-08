Els vint anys de presència nord-americana a Afganistan han acabat aterridorament. El demòcrata Joe Biden ha convertit Afganistan en una santabárbara, malgré lui . L’exèrcit del Estats Units, el més sofisticat del món, s’ha hagut de retirar abruptament. En canvi, els integristes talibans avançaren sense oposició fins Kabul. I ho feren abillats amb els shemaghs (mocadors), xancletes i rifles made in USA . A l’ensems, l’evacuació del personal, civils afganesos i militars s’ha realitzat a cuitacorrents, frenèticament. La situació es tornà esborronadora quan, el dijous, els terroristes d’ISIS, enemics dels talibans, aprofitaren el desbordell a l’exterior de l’aeroport kabulí per perpetrar un atemptat i causar una massacre.

I el mateix dijous, els del G-20 parlaven d’empoderar a les dones afganesemahrams. Estalviau els discursos pomposos, pocavergonyes! Les dones viuran sotmeses al règim de terror dels talibans! Aquestes males bèsties les tiranitzen, humilien i esclavitzen sexualment. Les afganeses viuen en un món violent, implacable, feroç. A l’Afganistan talibà, les dones no poden treballar fora de casa. I si ho fan, han d’anar acompanyades del seu mahram , pare, fill, germà, nebot o net. El nus gordià del fonamentalisme talibà és que la dona és inferior a l’home. Les nines no poden anar a escola ni les dones a la Universitat. Els talibans, a més, en l’aplicació més estricta de la sharia , oculten la bellesa de la dona afganesa. Han d’usar burka, un vel integral de cap a peus. Sempre blau, negre perquè els talibans abominen els colors vistosos, són «sexualment atractius»! I si les aglapeixen amb les ungles pintades les castigaran amb l’amputació dels dits. La lapidaran si té relacions sexuals fora del matrimoni. No poden riure en veu alta ni calçar sabates de taló ni ballar. I així tot.

És fácil fer proclames feministes a Mallorca, la nostra vida no perilla. Però me vull dirigir als homes del nostre entorn. Sé que estau corpresos, però no cal anar tan enfora per defensar els drets de les dones. Les illenques exigim l’atenció i el respecte que meirexem. Tenim dret a estar amb un home decent que vulgui fer volar un estel amb nosaltres. Així recordarem a les dones afganeses que ja no podran fer-ho.