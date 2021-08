Así que un grupo de supuestos expertos de la ONU reconoce los efectos del cambio climático, tal y como lo publicóUltima Horael pasado miércoles (11-VIII-21). Se justifican éstos en que los efectos que estamos viviendo serán irreversibles durante milenios (menudo adelanto fantasmagórico), que los humanos somos responsables y culpables de este caos. La presidenta de estos expertos, Valérie Masón-Delmotte, dice que prevé irreversibles temperaturas y desoxigenación de los aceanos. El nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros hasta final de siglo, incluso «logrando emisiones cero». Éste calentamiento global es inevitable, y nadie está a salvo de sus consecuencias.

Dicen que hace 6.500 años ocurrió el «Máximo climático del Holoceno». Ahora estamos sufriendo devastadores incendios en diferentes países del Globo debido al calentamiento (muchos de ellos provocados). Pero, ¿por qué estos expertos no mencionan el daño causado por las muchas pruebas nucleares con artefactos lanzados al centro de la Tierra por poderosos países que, no me extrañaría que fuesen culpables del desvío del eje imaginario de la Tierra y, sabiéndose los cánceres que padecen de hace años los habitantes de ciertas islas del Pacífico? Sin olvidar la atracción magnética del Sol y la Tierra o viceversa. De ahí el acercamiento y excesivo calor. Y siguen culpando al cambio climático.