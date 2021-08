Me parece muy ridículo que un periódico no albergue más recursos lingüísticos que abrir un titular con la palabra zasca . Pero ese es el nivel de muchos de los periódicos digitales que abundan en las redes. Ya puestos, ¿por qué no usar la palabra butifarra ? ¿O bofetada con la mano abierta al Barça? Y Messi lejos ya. Lo que ha debido ser según ellos un zasca al Barça, butifarra al Barça, galletón al Barça. Y en este punto concreto albergo muchas dudas. Porque, a ver, yo soy muy corto de entendederas, pero si el Barça no lo pudo renovar porque no ha podido traspasar a otros jugadores de la primera plantilla con contrato en vigor, ¿por qué no los mató? Un sicario no hubiera costado tanto. Pues simplemente, me respondo a mí mismo, porque el amor abre fronteras. Me parece una bonita forma de acabar una relación de 21 años, no el típico conmigo o con nadie, tan propio de los machos alfa.

Ya sé que la pela es la pela, pero, aun así, el Barça ha dejado marchar a su eterna enamorada. Eterna enamorada que justamente se ha ido a uno de los grandes rivales de los últimos tiempos, el París Saint Germain. Y nos ha jodido que este club, a golpe de talonario, le arrebate al Barça todos los cracks . Macabra broma. ¿No se podía haber ido a la liga china, a la japonesa, a la yanqui o a la catarí como algunos de sus antiguos compañeros? ¿Forrarse, meter goles, vender camisetas, hacerse fotos y atiborrarse de chop suey , sushi , o big mac con patatas? En fin, mi vida estaba acabada cuando Maradona se fue del Barça al Napoli. La de lloros que me eché hundido en la cama.

Si lo de Messi sucede a mis 15 años, no sé cómo me hubiera suicidado. Sin embargo, aquí estoy, esperando que el París con Leo Messi pueda ganar una liga mediocre, ya que el año pasado no lo logró a pesar de tanta megaestrella.