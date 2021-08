L’embrollat afer Messi m’ha agafat llegint Futbol i negoci. El camí de la gespa al Monopoly, de Marc Menchén, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat a la col·lecció Magma, dirigida per Francesc Marc-Álvaro. El llibre explica, des d’un punt de vista històric, polític i socioeconòmic, la complexa i canviant relació entre les dues dimensions que sempre han definit el món del futbol: la seva condició d’espectacle o d’entreteniment popular de masses, d’una banda, i la seva condició de negoci cada vegada més lucratiu i global, de l’altra.

Menchén rememora els orígens moderns de l’esport –les fàbriques angleses–, com a poc a poc va expandir-se per altres països europeus, com va obrir-se a Llatinoamèrica per obtenir més beneficis, com tant certs clubs com les seleccions nacionals han estat usats políticament pels poders de torn... El gruix del llibre se centra en la qüestió dels diners, molt més determinants del que l’insuportable sentimentalisme que supura el futbol vol fer creure (tal com ara ha quedat ben clar amb l’embrollat afer Messi, en què la bitlletera d’uns i altres ha pesat més que el cor).

Amb dades, anècdotes, declaracions i referències, Menchén aborda el negoci del futbol des de múltiples punts de vista: la reconversió dels estadis en espais on s’hi fan moltes més coses –a la manera dels pavellons de bàsquet de la NBA– que anar a veure un partit un o dos pics per setmana; la diversificació del perfil del «client/aficionat»; la relació entre el futbol i els mitjans de comunicació i «el nou model de monetització dels drets» que va representar l’aparició de la televisió de pagament; el canvi de mentalitat dels jugadors des que es va aprovar la Llei Bosman; la visió industrial i empresarial que s’ha anat imposant al món del futbol espanyol, i en d’altres, seguint l’exemple de la pionera Premier League; la progressiva perversió que ha provocat el creixent poder de representants, intermediaris i multimilionaris de tota espècie i pelatge, que manegen el negoci des d’unes tèrboles bambolines i sovint amb finalitats geopolítiques; els estira-i-arronsa entre la UEFA, la FIFA, els clubs i les Federacions Nacionals; l’actual cobdícia quasi omnipotent dels jugadors... Un llibre molt interessant. Que ajudarà els lectors a entendre una mica més l’embrollat afer Messi.