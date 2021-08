Últimamente la política se ha convertido en un espectáculo lamentable. Tumbar al enemigo con maniobras torticeras o con fake news elaboradas a medida para dañar. No hay objetividad, ni diálogo, análisis… Mientras tanto viven de espaldas de la realidad. En algunos casos en un ultranacionalismo españolista o regional que les impide ver que el mundo ha sufrido el mayor cambio en todos los sentidos. Necesitamos un nuevo Renacimiento, me hubiera gustado con Ilustración. Pero la mediocridad de los actores me hace esperar lo peor. Debemos elevarnos por encima de lo banal, y trascender a lo imprescindible. El cambio climático nos está llevando a una tragedia para millones de personas, desgraciadamente peor para los pobres. Los recursos no son infinitos. Nos envenenan con productos para que la industria agroalimentaria sea más prospera.

Lo triste es que no podemos alegar ignorancia. Los científicos, investigadores, e intelectuales claman en un desierto de vacuidad. Me alegré cuando la presidenta Armengol puso sobre la mesa de debate nacional el problema de Balears con la sobrepoblación. Signo de inteligencia y altura de miras. También lo hizo Escarrer y otros que están bien informados. En la UIB, el Dr. Salvá y muchos otros pusieron la alarma hace tiempo. Este periódico lo ha declamado. Nekane Domblás entre otros. Esta tierra no puede seguir creciendo a este ritmo. Ruego dejen de tontear con lo intrascendente, rebuznar con la ignorancia. Cojan expertos, diseñen un plan y lo ejecuten. Esto es alta política. Si no lo hacen por los ciudadanos, háganlo por sus hijos.