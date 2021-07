Hemos repetido mil veces que ‘no es no’. Sin excusas, sin excepciones, sin tonterías y, sobretodo, sin mentir. Sin embargo se ve que algunos no lo entienden. Les cuesta asumir algo tan elemental y tan lógico. Qué se ha hecho del sentido común, de aquello que llamábamos ‘tener dos dedos de frente’? Lo ignoro, y me preocupa.

Se llama Naim Darrechi y es un tiktoker: Se trata de una persona joven, que triunfa entre los jóvenes. A sus diecinueve años se permite sentirse el rey del mundo. Seguramente porque alguien se lo consiente. Tener más de veintiséis millones de seguidores en las redes no es moco de pavo, siendo el influencer con más seguidores de España. Eso da impulso, atrevimiento y alas infinitas. Es un buen ejemplo de la sociedad en la que vivimos, que rinde culto a la superficialidad y a la inexperiencia. Hasta que uno de esos personajes con pies de barro abre la boca y dice barbaridades solemnes. Es lo que le ocurrió a Naim.

Hace pocas semanas declaró en una entrevista que no le gustaba tener relaciones sexuales con preservativo. Por ello explicaba a todos sus ligues que estaba operado y era estéril. Algo totalmente falso. Como no tiene constancia de haber dejado embarazada a ninguna chica, ha decidido eyacular dentro del cuerpo femenino sin el consentimiento de su pareja, engañándola. Curiosamente, es un acérrimo antiabortista, de esos que se autodenominan providas.

El tema me parece tan grave que merece reflexiones. Para empezar, el susodicho Naim es un abusador sexual, como muy bien apuntó la ministra Irene Montero. Miente, olvidándose de las posibles consecuencias de sus actos: embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Es, simple y llanamente, un delincuente que presume de sus delitos. Pero además de delinquir tiene la poca vergüenza de no respetar el derecho a abortar de esas chicas.

¿Qué está pasando? ¿Quién permite que semejantes individuos circulen impunemente por las redes? ¿No habría que poner límites legales? ¿No deberíamos replantearnos que sociedad queremos construir? Creo que sí.