Fa dies que xerram del tiktoker mallorquí Naim Darrechi , qui afirmà que quan manté relacions amb dones ejacula sense preservatiu i les engana dient que és estèril. El Govern es querellarà contra ell, però servirà de res?

El mateix tiktoker digué fa mesos que les dones no haurien de poder avortar quan són víctimes de violació, i no va passar res. Però Darrechi no és l’únic: hi ha una tropa de youtubers incels que cada vegada té més pes. El seu contingut es basa a promulgar idees masclistes, i els trobem a xarxes divulgant discursos antifeministes davant audiències de milions de joves.

Com que crec que la justícia és patriarcal, no sé si la querella servirà de res. La resposta davant tota aquesta violència és organitzar-se: tant al carrer com a les xarxes, assenyalem al masclista i al violador.