Dissabte passat els mallorquins ens despertàrem amb una gran notícia. El velòdrom de Jaume Matas també dit de l’Ascensor amb Vistes, acollirà la gala de Los 40 Music Awards. I la pregunta sorgeix de manera espontània: com ha estat possible que una ciutat de províncies com Palma pugui ésser la seu d’una efemèride de tan alt nivell?

Amb Los 40 s’hi relacionen artistes d’alt voltatge devora dels quals és ben possible que un tal Beethoven no hagués gosat ni sonar un bufacanyes. La notícia és per fer mamballetes i no aturar. Fins ara Los 40 s’havien celebrat a Madrid, exceptuant l’any 2016 que la Cadena Ser va voler tenir un detall d’espanyolitat compartida amb Barcelona i va traslladar el xivarri al Palau Sant Jordi.

Amb resultat dubtós, tot cal dir-ho. Va influir en l’augment aclaparador de l’independentisme que un any després s’expressaria a les urnes? És probable. Una dosi en directe dels espanyolíssims 40 Principales fa independentistes a grapades. Sobretot si l’organització no s’ha explicat convenientment.

Si Los 40 es traslladaren a Barcelona va ésser per a oferir-los, als catalans, un tast de modernitat, d’alta cultura. I amb aquesta mateixa actitud vindran a Palma. Amb Los 40 les Illes Balears brillaran com el llautó amb una passada de Netol. L’organització anuncia secrets shows a totes les illes, la presència de convidats Vip que concediran entrevistes a la premsa local, un sopar de presentació d’aspirants del qual podrem gaudir probablement a través de la xarxa, perquè ningú no regala duros a quatre pessetes i no s’ha previst que es reparteixin confits a la porta.

Tanmateix, tocant al cerimonial, s’ha decidit fer un extraordinari i no reparar en despeses. I arribats a aquest punt, tot i l’agraïment infinit a Los 40 per haver tingut el detallasso de pensar en Mallorca, no podem evitar de demanar-nos qui pagarà el beure. Us ho diré: amb una mica de malícia és fàcil deduir que seran les quatre autoritats locals que s’assegueren a lloc preferent a l’acte de presentació de la gala, i ben asseguts s’estigueren tot i que era hora de feina i de no badar. Els felicitem...? S’ho han guanyat.

Tanmateix, no hauria estat sobrer si abans de retirar les cadires ens haguessin fet saber què ens costarà a cada ciutadà aquest gest d’amistat i d’entranyable solidaritat en hores difícils que ens brinda la Cadena Ser. En tot cas, encara hi són a temps a retre comptes. Tantes autoritats compromeses amb Los 40 fa mala espina. Parlem d’un dineral en subvencions...? Probablement.

Negueruela va alegrar-se que «este evento se celebra en una fecha muy simbólica para nosotros: mediados de noviembre». Simbòlica...? Com no sigui per la valoració que li mereixem! Novembre és el mes dels morts.