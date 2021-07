Soy de los que opina que es necesaria una línea aérea y/o marítima directa entre Menorca e Ibiza. Ya no solo por no tener que hacer escala en Mallorca, también por la pérdida de tiempo y por el coste de coger dos vuelos en vez de uno directo. No comprendo como no existe todavía esta línea regular con más o con menos frecuencias y que sea para todo el año. Hace días se inauguró una línea entre las islas y no veo que esté prevista la conexión Menorca-Ibiza. El propio Estado era accionista de la Trasmediterránea y ahora resulta que se ha vendido a una empresa italiana. ¿No se hubiera podido realizar alguna gestión con estos cambios, tal vez hubiera interesado la línea?

A nivel de las Pitiusas, se han iniciado las operaciones entre Formentera e Ibiza con una nueva compañía. ¿Pero no debe el Parlamento velar por las frecuencias? Me refiero a que a la misma hora salen dos barcos en la misma dirección medio vacíos. Esto es perjudicar al empresario y fastidiar al usuario. Mejor sería poner barcos a otras horas y no hablemos desde el punto de vista de la contaminación. ¿No se les hubiera podido proponer que si querían una licencia, que fuera entre Menorca-Ibiza?

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en la Assemblea Balear de l’Esport, que la componen 50 federaciones, consells y deportistas. O bien la subvencionen ustedes, ya que con los millones que vendrán de Europa, una parte debe de invertirse en movilidad entre islas. La política es difícil y no todo puede ser bueno para todos. Pero muy mal el Gobierno central, la Marina, el Govern o quien dé estos permisos.