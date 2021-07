És una bona pensada. Algunes llibreries d’arreu dels Països Catalans han posat en marxa una idea molt refrescant per fomentar la lectura en aquests mesos de mandra i calor. L’han anomenada ‘Llibrestiu’. Han obert, o obren, o obriran les seves llibreries de pinta en ample i amb un horari més dilatat i festiu. Diuen i han dit que fomentaran la lectura dels llibres d’estiu. Aquí és on sorgeixen els meus dubtes. Quins són els llibres d’estiu? Tota la vida m’he demanat si existeixen els llibres d’una determinada estació de l’any: d’estiu, d’hivern, primaverals o tardorencs. Jo no els sé distingir. Jo només conec els llibres de tot l’any i de tota la vida. Com puc saber si un llibre és estiuenc o hivernenc? No és possible interpretar una lectura com a lectura del mes de maig o del mes d’octubre. La nostra vida s’improvisa cada dia. L’estiu d’enguany no és igual que el de l’any passat. A l’hora de llegir només tenim dues opcions: els clàssics o la improvisació. Totes dues em semblen encertades.

No sé com ho faran enguany les llibreries aquest estiu en el seu ‘Llibrestiu’, però si jo fos llibreter optaria per exposar preferentment tots els clàssics i convidaria a rellegir-los de manera improvisada. Des d’Homer a Oscar Wilde. Llegir l’Odissea o el De profundis, o tots dos plegats, és el millor que pot fer qualsevol lector durant aquests mesos d’humitat i calor. Quedarà del tot transformat i rejovenit. A més de més savi i de més jove, se sentirà més important i més intel·ligent. Els clàssics ens fan moderns i clàssics a la vegada. Els clàssics com Montaigne, Shakespeare, Erasme, Cervantes, Victor Hugo, Franz Kafka, Pere Calders i Blai Bonet, són els millors llibres de tardor, d’hivern, de primavera i d’estiu. Sigui d’abans o d’ara, que l’estiu no ens faci perdre la gran literatura universal: és el millor objectiu.

Compte amb el ‘Llibrestiu’!