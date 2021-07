En España coexisten distintas lenguas oficiales: castellano, euskera, catalán, gallego y algunas otras minoritarias. El castellano es la lengua dominante y la única que comparten todos los territorios del país. Por ello es la lengua oficial del Estado. Sin embargo, el uso que se hace del término castellano, no excluye el de español, que es el más usado.

Parece que el tema del español navega en aguas movedizas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido como la acérrima defensora de la lengua cervantina. Según la experimentada lingüista, ni el Instituto Cervantes, ni las numerosas academias de la Lengua Española existentes, ni los múltiples departamentos de Filología Hispánica diseminados por el mundo gozan, a su juicio, de la idoneidad suficiente para velar por la integridad de uno de los idiomas más hablados en el planeta.

Y lanzándose al vacío, como siempre, se ha inventado una oficina ridícula cuyo objetivo es hacer de Madrid «la capital del español en Europa»; como si existieran muchos europeos no españoles que tengan el español como lengua materna. Creada con el único fin de dar de comer a un inepto chaquetero. Pese a que tiene como objetivo el fomento del español en el mundo, no se percibe que Toni Cantó tenga experiencia alguna al respecto. Ha sido actor, no muy destacable, para luego pasarse a la política, donde ha militado en varios partidos, entre ellos Vecinos por Torrelodones, UPyD y Ciudadanos, recalando finalmente en el PP. Al no ser elegido para la Asamblea de Madrid, se le ha buscado un hueco, con el objetivo de promocionar Madrid como Capital mundial de la Lengua Española. ¡Así están las cosas!