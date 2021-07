Na Martina segur que l’heu vista a les xarxes del Consell, a la televisió o a les pàgines dels diaris, és una nina de Selva que ens ha ajudat a celebrar l’aniversari de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial. La seva mirada ens ha mostrat una Serra idíl·lica i meravellosa, però que no és només una postal. Les 110.000 hectàrees que té repartides en 20 municipis són un ecosistema humà, on viuen desenes de milers de persones que necessiten polítiques que impulsin oportunitats de desenvolupament personal i social.

Gestionam un territori sensible i fràgil. Una part de la Serra va patir una ferida ferotge en l’incendi devastador de l’estiu de 2013. I l’esforç de totes i de tots ha permès que les cicatrius es vagin curant a poc a poc. El cap de fibló d’agost de l’any passat també és una altra mostra que la nostra Serra es pot veure amenaçada i posada en risc.

Cal mantenir l’equilibri entre natura i acció humana. La petjada descontrolada no pot posar en perill el sosteniment d’aquest tresor, ni el benestar de la gent que hi viu. Ni vetar ni prohibir: la clau és regular.

Per això, vull aprofitar aquest 10è aniversari de la distinció de la UNESCO de la Serra de Tramuntana com a paratge cultural per fer una crida al consens. No parlam de fer política, parlam de fer MALLORCA, amb majúscules. Un tema que ens toca profundament a tots els que som i vivim en aquesta terra, però que també necessita que hi hagi més gent involucrada. He reclamat més recursos i això suposarà destinar fons europeus a polítiques decidides de preservació i sostenibilitat a la Serra. D’això va, també, ser patrimoni mundial.

La nostra societat està esperant grans consensos per als temes que incidiran de manera decisiva en la nostra manera de viure durant les pròximes dècades. I des de les institucions no podem defugir aquesta responsabilitat que ens pertoca. Tota pedra fa marge per aquesta tasca. És un tema de país, perquè la Serra és de tothom. És una part indivisible de la nostra mallorquinitat, de la nostra manera de ser i de la nostra forma de presentar-nos davant del món.

Durant aquests 10 anys hem fet camí, però encara tenim feina per fer. Preparam una nova Llei de la Serra que vol donar coherència i harmonitzar tota la legislació que afecta aquest territori. I que també vol eliminar traves i simplificar procediments per, entre d’altres coses, agilitar els ajuts per als particulars i per als ajuntaments per preservar la Serra.

Som conscient que la consideració de patrimoni mundial s’ha de seguir renovant cada dia, perquè ens ajuda en la nostra feina per mantenir en ordre el nostre paradís. I és evident que cal seguir lluitant perquè aquest paradís pugui seguir passant de generació en generació com a símbol i emblema del nostre compromís absolut amb Mallorca.

D’aquesta manera permetrem que na Martina, quan sigui gran, es pugui seguir passejant pels mateixos camins que li ha descobert el seu padrí o banyant-se a les mateixes cales on ara juga amb el seu germà. I que s’adoni del privilegi que tenim tots els mallorquins i les mallorquines de poder gaudir de la Serra de Tramuntana. Que sigui per molts d’anys!