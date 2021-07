Ja fa setmanes que presenciam una onada d’atacs contra el col·lectiu LGTBI arreu de l’Estat espanyol, com l’assassinat de Samuel . Va ser un assassinat homòfob per molt que la policia i les autoritats ho estiguin negant.

S’ha dit que com que ell anava amb una al·lota no es podia saber que era homosexual. També es diu que la paraula ‘maricón’ no fou més que un insult, però en realitat com et llegeixen no depèn d’amb qui t’enllitis: el que et criden pel carrer mentre t’estan assassinant és la lectura que fa l’assassí.

Ara bé, cal recordar que allò que diguin les autoritats no té per què ser la veritat i que aquí recau també la tasca dels mitjans: qüestionar les versions oficials per donar un relat verídic. Si ens maten per ser del col·lectiu LGTBI, que es digui: fou un assassinat, fou homofòbia.