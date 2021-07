A Parques y Jardines se les caen los anillos para atender a los ciudadanos y ciudadanas. Los muy señores se niegan a atendernos telefónicamente o por e-mail.

Cada año, la misma canción: el árbol que alguien ordenó que se plantara frente a nuestra vivienda, es más alto que la misma y nos está causando molestias y perjuicios. Por su culpa hemos de tener la luz de la sala encendida todo el día, especialmente los días de invierno. Este árbol, además, produce mucha suciedad pues tiene mucha hojarasca que, al caer inunda la calle y además las hojas caen sobre el tejado invadiendo la canal y atascando el colector, por lo que el agua se filtra por nuestra fachada, y debemos nosotros reparar los daños que nos causa el dichoso árbol, con lo cual, además de las molestias, nos causa perjuicios económicos.

Como a los de Parques y Jardines les molesta que les llamemos por teléfono y que les mandemos e-mails, tenemos que hacer unas instancias. Pues bien he hecho unas cuantas y no se han dignado a venir para cortar las ramas que me perjudican, incluso que me impiden abrir y cerrar una ventana. Si yo la cortara, me multarían, aunque sin querer la rompiera al abrir o cerrar la persiana.

El Ayuntamiento me dice que me pagarán los daños presentándoles las facturas pero resulta que hay ciudadanos y ciudadanas que no somos tan ricos/as como la Administración presume que somos. Entonces yo pregunto: ¿Por qué hemos de correr con los gastos que no tendríamos si no fuera por culpa de una errónea decisión del Ayuntamiento? Aunque luego ellos nos los abonen, no tenemos el dinero suficiente para arreglar los desperfectos que el arbolito nos causa. Y esa canción se repite cada año.

Ya va siendo hora de que haya nuevas elecciones para que estos presuntos okupas desalojen el Ayuntamiento de Palma.